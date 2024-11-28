Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bir süredir yaşadığınız iletişim sorunları sizi ruhen yormuş olabilir sevgili koçlar. Pozitif açıdan bakın, ilişkiler konusunda profesyonelleşiyorsunuz. Bugün gündeminizde parasal konular ve sağlık olabilir. Emin olmadığınız konularda adım atmayın.
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