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Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

Sizin için yoğun bir gün sevgili koçlar. Daha fazla strese girmemek için önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Zaman yönetimi için destek alın. Strese bağlı olarak sağlık sorunları tetiklenebilir. Planlamanızı mutlaka yapın ve uygulamaya çalışın.



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