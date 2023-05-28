Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sizin için yoğun bir gün sevgili koçlar. Daha fazla strese girmemek için önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Zaman yönetimi için destek alın. Strese bağlı olarak sağlık sorunları tetiklenebilir. Planlamanızı mutlaka yapın ve uygulamaya çalışın.
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