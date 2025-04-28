Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Zekice attığınız adımlar pozitif şekilde sonuçlanacak. Dikkat etmeniz gereken tek şey sakin adımlarla ilerlemek. Heyecana kapılmadan soğukkanlılıkla verdiğiniz kararlar ilerisi için yüksek fayda sağlayacak. Daha sabırlı olun.
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