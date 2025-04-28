Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2025 - 16:01

Güncelleme: 28 Nisan 2025 - 16:01

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Zekice attığınız adımlar pozitif şekilde sonuçlanacak. Dikkat etmeniz gereken tek şey sakin adımlarla ilerlemek. Heyecana kapılmadan soğukkanlılıkla verdiğiniz kararlar ilerisi için yüksek fayda sağlayacak. Daha sabırlı olun.