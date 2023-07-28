Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Temmuz 2023 - 16:20

Güncelleme: 28 Temmuz 2023 - 16:20

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Motivasyonunuz bugün çok güçlü ve hareketlisiniz sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda adım atmak için tam zamanı. Dengede kalın, abartılardan kaçının. İç huzuru yakaladığınızda hayatınız her konuda yoluna girecek.