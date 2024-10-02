Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, ilişkilerinizde huzur arayışı içerisinde olmanıza rağmen ego çatışmalarının tam da içerisindesiniz. Nerede duracağınızı bilmelisiniz. Fazla cesaretli çıkışlarınız ilişkilerinizi yıpratıyor Dürtülerinizle hareket etmeyin, sakin olun. Empati yeteneğinizi arttırmanız gerekiyor.
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