Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün yeni başlangıçlar için gereken cesareti kendinizde bulabileceğiniz bir gün. İlişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yaralanmalara, kazalara karşı dikkatli olun.
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