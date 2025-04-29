Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sabah saatleri iletişim açısından pozitif etkiler taşırken günün ilerleyen saatleri ailevi konulara odaklanmanızı gerektirecek etkiler taşıyor. Tartışmalardan uzak durun. Geçmişte üstü kapanmış birçok konu gündeme gelebilir. Sorunların üzerine sakin bir şekilde gitmelisiniz.
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