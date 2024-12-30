Günlük Burç Yorumları: 31 Aralık Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Aralık 2024 - 16:08

Güncelleme: 30 Aralık 2024 - 16:08

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Kendinizi en tepede görmekle alakalı hırslarınız bazen sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Duygularınızı sansürsüzce yaşamaktan korkmayın, kalkanlarınızı indirin. Sevildiğinizi hissedip kalbini açtıkça göreceksiniz ki hayat bir savaş alanı değil...