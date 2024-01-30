Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün ilişkileriniz biraz gergin sevgili koçlar. Ego çatışmaları, haklı olma kaygısı yıpratıcı olabilir. Fazla cesaretli çıkışlar yapmayın. Sevdiklerinizi anlamaya çalışın. Empati yeteneğinizi arttırdıkça ilişkilerinizin daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz.
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