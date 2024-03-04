Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Mart 2024 - 16:20

Güncelleme: 04 Mart 2024 - 16:20

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün ilişkileriniz ve kariyer yaşamınızda biraz zorlayıcı etkiler var sevgili koçlar.. Gergin hissedebilirsiniz. Üstlerinizle veya ebeveynlerinizle tartışmalar yaşanabilir. Soğukkanlılığınızı korursanız çatışmaları en aza indirirsiniz. İnsanlara zaman vermeli, sabırlı olmalısınız.