Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koç, cesaretli yapından bugün eser yok. İş hayatın veya sağlık konularında canını sıkan gündemler olabilir. Çözmek için doğru zaman değil. Seni yıpratan insanları hayatından çıkartma kararı almalısın. Hırs yaparak kendini de çevreni de yıpratıyorsun.
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