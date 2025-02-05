Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Yaptığınız cesaretli girişimlerin olumlu sonuçlandığını görmek daha fazla cesaretlenmenize sebep oluyor. Biraz dengelenmeniz gerekiyor. Sizden yaşça büyük insanların gözüne fazlasıyla batıyorsunuz. Bir baskıyla karşılaşabilirsiniz.
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