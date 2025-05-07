Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Birkaç gündür yaşadığınız iletişim sorunları zihinsel olarak yormuş olabilir. Pozitif açıdan bakın, nasıl davranmanız gerektiğini öğreniyorsunuz, sorunlar sizi geliştiriyor. Bugün gündeminizde parasal konular ve sağlık olabilir. Önemli kararlar için uygun bir gün değil.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’