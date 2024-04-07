Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Nisan 2024 - 16:24

Güncelleme: 07 Nisan 2024 - 16:43

Koç burcu ve yükselen Koç burcu:

Sevgili koçlar, bugün yeni başlangıçlar için uygun bir gün. Yakın ikili ilişkiler biraz zorlayıcı olabilir fakat öfkenizi kontrol edebilirseniz işler kolaylaşabilir. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Baş ağrısı ve tansiyon sorunları tetiklenebilir.