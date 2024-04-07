Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen Koç burcu:
Sevgili koçlar, bugün yeni başlangıçlar için uygun bir gün. Yakın ikili ilişkiler biraz zorlayıcı olabilir fakat öfkenizi kontrol edebilirseniz işler kolaylaşabilir. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Baş ağrısı ve tansiyon sorunları tetiklenebilir.
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