Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Zihninizden geçen fikirlerin belirsizliği, sinir sisteminizi bozabilir. Bugün motivasyonunuz yüksek olacak fakat emin olmadığınız konularda adım atmamaya çalışın. Yakın çevreniz tarafından destekleniyorsunuz. Kafanızın bir an önce netleşmesi gerekiyor.
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