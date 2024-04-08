Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Nisan Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen Koç burcu:
Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve tansiyon yüksek olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, sakin olun. Sabırsız tavırlarınız hem size hem sevdiklerinize zarar veriyor. Kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Sağlık sorunlarınız tetiklenebilir.
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