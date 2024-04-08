Günlük Burç Yorumları: 9 Nisan Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Nisan 2024 - 16:01

Güncelleme: 08 Nisan 2024 - 16:01

Koç burcu ve yükselen Koç burcu:

Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve tansiyon yüksek olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, sakin olun. Sabırsız tavırlarınız hem size hem sevdiklerinize zarar veriyor. Kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Sağlık sorunlarınız tetiklenebilir.