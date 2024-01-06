Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç:
Bugün bankalar, krediler, borçlar ve sağlık alanında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Verdiğiniz hızlı ve dürtüsel kararlar sonradan canınızı sıkıyor. Kendinizi riske atmayın, geçici olabilecek konulara çok fazla takılmayın.
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