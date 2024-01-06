Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ocak 2024 - 16:38

Güncelleme: 06 Ocak 2024 - 16:38

Koç burcu ve yükselen koç:

Bugün bankalar, krediler, borçlar ve sağlık alanında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Verdiğiniz hızlı ve dürtüsel kararlar sonradan canınızı sıkıyor. Kendinizi riske atmayın, geçici olabilecek konulara çok fazla takılmayın.