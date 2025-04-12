Kocasını kıskanmakta kendini engelleyemeyen 3 kadın burcu: Bu burçların kıskançlık damarları hep açık

Yayınlanma: 12.04.2025 - 17:36

Güncelleme: 12.04.2025 - 17:36

Kıskanmak her ilişkide zaman zaman hissedilen doğal bir duygudur. Ancak bazı burçlar vardır ki, bu duyguyu daha yoğun, daha içgüdüsel yaşarlar. İşte, kocasını kıskanmakta kendini tutamayan ve bu duyguyla savaşmakta en çok zorlanan o 3 burç kadını...

AKREP BURCU

Akrep kadını aşkı ya hep ya hiç yaşar; sevdiyse tam bağlanır, ama güvensizlik sinyali alırsa içgüdüsel olarak tetiklenir. Kocasının göz ucuyla bile başka biriyle ilgilendiğini hissetmesi, onda kontrol edilemez bir kıskançlık yaratabilir. Sakince içine atıyor gibi görünse de, aslında her ayrıntıyı takip eder ve kendi içinde sorgulayıp büyütür. Sadakat onun için kutsaldır; en ufak bir ihlal sezdiğinde duygusal patlamalar yaşayabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç kadını oldukça şefkatli ve bağlı bir eş olur; ancak duygusal hassasiyeti onu kıskançlığa açık hale getirir. Kocasının ilgisinin kaydığını düşündüğü an, içten içe kırılır ve bunu fazlasıyla sahiplenici bir tutumla dışa vurabilir. Güvende hissetmek onun için çok önemlidir; bu güven sarsıldığında kıskançlığı artar ve duygusal iniş çıkışlara yol açabilir. Sevgiyi paylaşmak fikri bile onu derinden sarsar, bu yüzden eşini koruma içgüdüsü zaman zaman fazla baskın olabilir.

BOĞA BURCU

Boğa kadını sadakat ve istikrar arar; sahip olduğu ilişkiyi kolay kolay riske atmaz ama bir kez tehdit hissederse kıskançlık devreye girer. Sevdiği kişiye bağlılığı derindir ve bu bağın zedelenmesinden büyük rahatsızlık duyar. Kocasının başka biriyle fazla yakın iletişimde olması, onda güven kaybı ve içten içe kıskançlık yaratabilir. Dışarıdan sakin görünse de, iç dünyasında ciddi bir kıyas ve sorgulama süreci yaşar bu da davranışlarına yansımaya başlar.