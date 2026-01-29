Kocasıyla hiçbir konuda ortak noktada buluşamayan 3 kadın burcu: Bu burçlar evlilikte uyumsuz olabilir

Evlilikte uyum; benzerlik kadar farklılıkları yönetebilme becerisiyle de ilgili. Ancak bazı burçlar için bu dengeyi kurmak kolay olmuyor. Astrolojiye göre aşağıdaki 3 kadın burcu, kocasıyla ortak noktada buluşmakta en çok zorlanan profiller arasında gösteriliyor.

KOVA BURCU

Kova kadını özgürlüğüne ve bireyselliğine son derece düşkündür; bu durum evlilikte “biz” kavramını kurmayı zorlaştırabilir. Mantık temelli yaklaşımı, duygusal beklentileri olan bir eşle sık sık çatışma yaratır. Kocasıyla aynı duygusal zeminde buluşmakta zorlanır ve çoğu zaman mesafeli algılanır. Onun için fikir özgürlüğü önceliklidir; bu da ortak karar süreçlerini sancılı hale getirir.

BAŞAK BURCU

Başak kadını detaycı, eleştirel ve mükemmeliyetçidir; bu özellikler evlilikte sürekli bir memnuniyetsizlik havası yaratabilir. Kocasının eksiklerini sıkça dile getirmesi, ortak payda kurmak yerine mesafeyi artırır. Duygular yerine mantık ve düzen odaklı yaklaşması, karşı tarafla duygusal uyumu zorlaştırır. Zamanla aynı evde farklı dünyalar yaşayan bir çift profili oluşabilir.

AKREP BURCU

Akrep kadını yoğun, kontrolcü ve derinlik arayan bir yapıya sahiptir. Kocasıyla her konuda mutlak bir bağ ve sadakat beklemesi, farklı düşünen bir eşle ciddi çatışmalara yol açar. Uzlaşmaktan çok kendi doğrularında ısrar etmesi, ortak noktaları hızla tüketebilir. Duygusal uçları keskin olduğu için evlilikte denge kurmak çoğu zaman zorlaşır.