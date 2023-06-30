Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Geleceğinizle alakalı uçuk kaçık fikirlerinizin aklınızdan çıkmadığı günlerden geçiyorsunuz. Her ne kadar bir yandan ayaklarınız yere sağlam bassa da marjinalliğinize engel olamıyorsunuz. Sizi ileriye taşıyacak kişilerle tanışabilirsiniz fakat hayal kırıklığı yaşamamak için biraz normalleşmeniz gerekiyor.
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