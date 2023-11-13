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Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Kasım 2023 - 17:04

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Geleceğinizle alakalı yeni bir vizyon oluşturmakla alakalı kararlı görünüyorsunuz sevgili kovalar. Kendinize olan bu inancınız size yeni kapılar açıyor. Kapanan kapıları unutun. Bundan sonrası sizin için çok daha tatmin edici olacak.



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