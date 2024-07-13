Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Temmuz 2024 - 16:12

Güncelleme: 13 Temmuz 2024 - 16:12

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün uyumlu ve sakin olduğunuz bir gün sevgili kovalar. Yeni arkadaşlıklar, anlaşmalar ve özel ilişkileriniz açısından harika bir gün. Yakınlarınız tarafından değer gördüğünüzü hissedeceksiniz. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.