Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün uyumlu ve sakin olduğunuz bir gün sevgili kovalar. Yeni arkadaşlıklar, anlaşmalar ve özel ilişkileriniz açısından harika bir gün. Yakınlarınız tarafından değer gördüğünüzü hissedeceksiniz. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.
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