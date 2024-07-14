Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Temmuz 2024 - 17:04

Güncelleme: 14 Temmuz 2024 - 17:04

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor. Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.