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Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Ağustos 2023 - 17:47

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkiler konusunda dengeyi bulmanız biraz zor görünüyor sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Yakın çevrenizden hoşunuza gitmeyecek bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulamanız gerekiyor.



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