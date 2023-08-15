Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkiler konusunda dengeyi bulmanız biraz zor görünüyor sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Yakın çevrenizden hoşunuza gitmeyecek bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulamanız gerekiyor.
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