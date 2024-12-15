Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova günlük burcu:
Duygularınızı biraz açık etmenin zamanı geldi sevgili kovalar. Kendinizi koruma altına almanız incinmenizi engellemiyor. Duygularınızı paylaşın. Zihninizle sorunlara çözüm bulamadığınızı artık gördünüz. Değişmelisiniz.
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