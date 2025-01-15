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Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Perşembe Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Perşembe Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Ocak 2025 - 16:10

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.


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