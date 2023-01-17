Aslı Bilge ile Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Yaşadığınız gerginlikler birkaç gündür enerjinizi çok fazla düşürdü. Mücadele etmekten vazgeçmeyin. Biraz kendinizi düşünmeli, çok fazla verici olmamalısınız. İşinize odaklanmanız ve elinizden geleni yapmanız yeterli. Değerinizi herkesin bilmesini beklemeyin. Farklı fikirlere açık olun.
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