Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün gündeminizde sağlık ve parasal konular var sevgiler kovalar. Sorumluluklarınız özgürlük ihtiyacınızın önüne geçiyor. Hayatınızdaki sorunlara tek tek odaklanmalı, planlı olmalısınız. Aksi takdirde düşünsel yoğunluğunuz sağlığınızı negatif yönde etkileyecek.
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