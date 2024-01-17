Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ocak 2024 - 16:03

Güncelleme: 17 Ocak 2024 - 16:03

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.



