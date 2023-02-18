Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün sorumluluklarınızın özgürlüğünüzü kısıtladığını hissedebilir, bir tür kendinize acıma hali içerisinde olabilirsiniz. Gerginliğinizi kontrol altına almak zorundasınız. Sosyal çevreniz içerisinde parmakla gösteriliyor olmak bile size itici geliyor olabilir. Duygularınız karışık ama sakin olun. Geçecek.