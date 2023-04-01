Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, bugün sabah saatlerinde ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi alanlarda bazı çekişmeler, ego çatışmaları yaşanabilir. Olayları akışına bırakmakta zorlanacağın bir gün. Fikirlerinde diretmek, olayların çözümünü zorlaştıracaktır, biraz rahat olmalısın.
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