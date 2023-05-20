Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Kova Burcu Yorumu
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU:
Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Aile bağlantılarınızı güçlendirmek ruh sağlığınıza iyi gelecektir.
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