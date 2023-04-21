Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Günün ilk yarısı ailevi ilişkiler biraz zorlayıcı olabilir sevgili kovalar. Öğlen saatlerinden itibaren anlaşmaya daha uygun etkiler var. Önemli görüşmelerinizi günün ikinci yarısına bırakabilirsiniz. Özel hayatınız veya çocuklarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir.
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