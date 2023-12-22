Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Aralık 2023 - 16:55

Güncelleme: 22 Aralık 2023 - 16:55

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. İlişkilerinizdeki çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Ne istediğinize karar verin. Kendi değerinizi yok saymayın.