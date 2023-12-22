Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. İlişkilerinizdeki çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Ne istediğinize karar verin. Kendi değerinizi yok saymayın.
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