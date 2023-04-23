Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Nisan Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Hızlı, hareketli, aktif bir gün sevgili kovalar. Yaratıcı fikirleriniz üst seviyede. Yakın çevrenizle keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Eğitimle alakalı planlarınız varsa bugün adım atabilirsiniz.
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