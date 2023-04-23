23 Nisan hangi burç? 23 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 23.04.2023 - 09:29

Güncelleme: 23.04.2023 - 09:29

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 23 Nisan hangi burç oluyor? 23 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 23 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

23 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1895 - Yusuf Ziya Ortaç

1906 - Sâdi Yâver Ataman

1919 - Bülent Arel

1926 - Suavi Süalp

1927 - Ahmed Arif

1928 - Avni Anıl

1929 - Mürüvvet Sim

1934 - Ergun Köknar

1934 - Fikret Hakan

1938 - Ali Ecder Akışık

1945 - Alev Sezer

1952 - Pakize Suda

1954 - Fatih Erdoğan

1970 - Tayfur Havutçu

1972 - Demet Akalın

1973 - Cem Yılmaz

1981 - Murat Ünalmış

1983 - Bartu Küçükçağlayan

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:



1791 - James Buchanan

1858 - Max Planck

1899 - Bertil Ohlin

1902 - Halldor Laxness

1961 - Pierluigi Martini

1982 - Kyle Beckerman

1983 - Leon Andreasen

1987 - Michael Arroyo

1990 - Rui Fonte

1995 - Gigi Hadid

2018 - Louis Mountbatten-Windsor