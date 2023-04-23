Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
23 Nisan hangi burç? 23 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 23 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Nisan hangi burç oluyor? 23 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 23 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
23 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1895 - Yusuf Ziya Ortaç
1906 - Sâdi Yâver Ataman
1919 - Bülent Arel
1926 - Suavi Süalp
1927 - Ahmed Arif
1928 - Avni Anıl
1929 - Mürüvvet Sim
1934 - Ergun Köknar
1934 - Fikret Hakan
1938 - Ali Ecder Akışık
1945 - Alev Sezer
1952 - Pakize Suda
1954 - Fatih Erdoğan
1970 - Tayfur Havutçu
1972 - Demet Akalın
1973 - Cem Yılmaz
1981 - Murat Ünalmış
1983 - Bartu Küçükçağlayan
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1791 - James Buchanan
1858 - Max Planck
1899 - Bertil Ohlin
1902 - Halldor Laxness
1961 - Pierluigi Martini
1982 - Kyle Beckerman
1983 - Leon Andreasen
1987 - Michael Arroyo
1990 - Rui Fonte
1995 - Gigi Hadid
2018 - Louis Mountbatten-Windsor
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