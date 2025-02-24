Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Şubat 2025 - 15:51

Güncelleme: 24 Şubat 2025 - 15:53

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kova, bugün kendini bağımsız ve sorumluluklardan arınmış hissediyor olabilirsin. Bu duygunun tadını çıkar. Önüne ikinci şans olarak görebileceğin fırsatlar çıkabilir. Bu durumun emeklerinin karşılığı olduğunu bilmelisin.