Günlük Burç Yorumları: 26 Aralık Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Aralık 2024 - 16:01

Güncelleme: 25 Aralık 2024 - 16:01

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor. Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.