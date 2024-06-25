Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Haziran Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün radikal kararlar almaktan kaçının. Hayatınızdaki değişiklikleri sindire sindire yapın. Parasal konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gün fakat bugün vereceğiniz kararların kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'