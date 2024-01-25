Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizdeki gerilimli süreçler bugün artış gösterebilir. Empati kurmayı ve sevdiklerinize duygusal anlamda güven vermeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hatayı dışarda aramak zaman kaybettiriyor, biraz iç dünyanıza dalın.
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