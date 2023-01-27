Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Fazla hümanist yaklaşımınız suistimale uğrayabilir. Aile bağlantılarınızı güçlendirmek ruh sağlığınıza iyi gelecektir. Yaşadınız problemlere marjinal ve etkili çözümler bulmak sizin işiniz..