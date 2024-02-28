Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Şubat 2024 - 16:31

Güncelleme: 28 Şubat 2024 - 16:31

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün kariyer hayatınız, ortak parasal konular ve üstlerinizle ilişkiler gündemde sevgili kovalar. İnsancıl tavırlarınızın değer görmediğini fark ediyorsunuz. İnsanlara karşı mesafeli olmalısınız. Orijinal bakış açınız çok değerli fakat herkesin sizi anlamasını beklemeyin.