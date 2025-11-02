Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Kova burcu ve yükselen Kova burcu

İletişim trafiğiniz artıyor. Kardeşler, yakın çevre veya kısa yolculuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Düşüncelerinizi açıkça ifade etmek istiyorsunuz ama sabırsız söylemler yanlış anlaşılmalara neden olabilir.