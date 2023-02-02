Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

İş hayatınızla alakalı kesin ve net kararlar almamanız gereken bir gün sevgili kovalar. Bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Biraz sabırlı olun. Aile üyelerinden bazılarının sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çözümsüz kalan konuları oldurmak için bugün fazla zorlamayın.