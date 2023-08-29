Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün sorumluluklarınızın özgürlüğünüzü kısıtladığını hissedebilir, bir tür kendinize acıma hali içerisinde olabilirsiniz. Gerginliğinizi kontrol altına almak zorundasınız. Duygularınız karışık ama sakin olun. Geçici olduğunu bilin.
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