Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün sağlık sorunları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Sağlık sorunlarının çözümü için duygularınızı sağlıklı yollara ifade etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın. Birlikte iş yaptığınız kişiler bugün canınızı sıkabilir.
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