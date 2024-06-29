Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Haziran 2024 - 16:30

Güncelleme: 29 Haziran 2024 - 16:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.