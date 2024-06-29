Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede neler oluyor?
- Bakan Koca için 'görevden ayrıldı' iddiası
- ‘İYİ Parti’de çöküş hızlanacak’
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- Yavaş'ın basın danışmanı istifa etti
- Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu!
- Diyarbakır’da 600 milyon TL’lik vurgun: 400 kişi mağdur
- Diana'nın balayı kavgasını anlattığı mektup satışta!
- Bu nüfusu hiçbir ülke kaldıramaz
- Mağarada '3 metre boyunda insanlar' keşfedildi