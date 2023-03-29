Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu
Sizin dışınızda gelişen birçok konuyla kafanızın meşgul olması yaşam kalitenizi düşürüyor. Artık kendiniz için uğraşmalısınız. ‘Hayır’ demeyi öğreneceğiniz birçok ders aldınız fakat siz bu edinimleri hayatınıza uygulamamakta ısrarcısınız.
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