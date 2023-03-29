Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:41

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 17:41

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu

Sizin dışınızda gelişen birçok konuyla kafanızın meşgul olması yaşam kalitenizi düşürüyor. Artık kendiniz için uğraşmalısınız. ‘Hayır’ demeyi öğreneceğiniz birçok ders aldınız fakat siz bu edinimleri hayatınıza uygulamamakta ısrarcısınız.



