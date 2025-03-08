Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, bugün iş hayatınızla alakalı belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Çözümsüz kalan konuları çözmek için çaba sarf etmenin zamanı değil. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayın ve uzun zamandır ihmal ettiğiniz ailenize zaman ayırın.
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