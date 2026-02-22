Kozmik enerjiler yeniden hizalanıyor, ilişkilerde dengeler değişiyor: 26 Şubat 2026 Merkür retrosu ve burçlara etkileri

26 Şubat 2026’da başlayacak Merkür retrosu astroloji gündemini hareketlendiriyor. Peki burçlar bu süreçten nasıl etkilenecek ve nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, 26 Şubat 2026 Merkür retrosu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

26 ŞUBAT 2026 MERKÜR RETROSU VE BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu

Koç burçları için kariyer ve toplumsal imaj alanı hareketleniyor. İş hayatında yanlış anlaşılmalar, üstlerle iletişim problemleri ve ertelenen projeler gündeme gelebilir. Acele kararlar yerine stratejik adımlar atmak önemli olacak. Geçmişte başlatılmış ancak tamamlanmamış işler yeniden masaya yatırılabilir.

Boğa Burcu

Boğalar için eğitim, yurt dışı bağlantıları ve hukuki konular ön planda. Evrak, sözleşme ve resmi işlemlerde dikkatli olunmalı. Daha önce planlanmış bir seyahat ertelenebilir ya da planlarda değişiklik yaşanabilir. İnançlar ve bakış açıları sorgulanabilir.

İkizler Burcu

İkizler burcu Merkür tarafından yönetildiği için bu retrodan daha yoğun etkilenebilir. Ortak para, kredi, borç ve miras konuları gündeme gelebilir. Finansal planlamalarda temkinli olunmalı. Eski bir alacak-verecek meselesi yeniden konuşulabilir.

Yengeç Burcu

Yengeçler için ilişkiler testten geçiyor. Partnerle iletişimde yanlış anlaşılmalar artabilir. Eski bir ilişki gündeme gelebilir ya da geçmişte konuşulmamış meseleler tekrar açılabilir. Sabırlı ve açık iletişim bu dönemde kilit rol oynuyor.

Aslan Burcu

Aslan burçları için iş ortamı ve günlük düzen ön planda. İş arkadaşlarıyla iletişim sorunları yaşanabilir. Sağlık konularında kontrolleri ihmal etmemek önemli. Günlük rutinlerde beklenmedik aksaklıklar yaşanabilir.

Başak Burcu

Başak burçları da Merkür yönetiminde olduğu için retrodan etkilenebilir. Aşk hayatında geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Eski bir flört ya da yarım kalmış bir ilişki tekrar kapınızı çalabilir. Yaratıcı projelerde gecikmeler yaşanabilir.

Terazi Burcu

Teraziler için aile ve ev konuları öne çıkıyor. Aile içinde geçmiş meseleler tekrar konuşulabilir. Ev alım-satım ya da taşınma planlarında gecikmeler olabilir. Duygusal dengeyi korumak önemli.

Akrep Burcu

Akrep burçları yakın çevre, kardeşler ve iletişim alanında etkileniyor. Yanlış anlaşılmalar artabilir. Araç, telefon veya elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Kısa seyahatlerde plan değişiklikleri olabilir.

Yay Burcu

Yay burçları için maddi konular ön planda. Harcamalara dikkat edilmeli. Beklenen bir ödeme gecikebilir. Finansal kararları retro sonrasına bırakmak daha güvenli olabilir.

Oğlak Burcu

Oğlaklar için kişisel kararlar ve imaj ön planda. Kendinizi ifade ederken daha dikkatli olmanız gerekebilir. Eski bir hedef yeniden gündeme gelebilir. Aceleci çıkışlardan kaçınmak önemli.

Kova Burcu

Kovalar için içsel sorgulama dönemi başlıyor. Bilinçaltı konular, geçmişte bastırılmış meseleler su yüzüne çıkabilir. Dinlenmek ve zihinsel arınma için uygun bir süreç.

Balık Burcu

Balık burçları sosyal çevre ve arkadaşlık alanında etkileniyor. Eski bir arkadaş yeniden hayatınıza girebilir. Grup projelerinde iletişim aksaklıkları yaşanabilir. Hayaller ve hedefler yeniden gözden geçirilebilir.